Latecoere : Thierry Mootz devrait être nommé PDG

(Boursier.com) — Compte tenu de la montée en puissance de l'industrie, Latecoere procède à une évolution de sa gouvernance afin d'améliorer son positionnement stratégique et pleinement accompagner cette croissance post-Covid. Ainsi et sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, le Conseil d'administration a proposé à la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 26 juillet, la nomination de Thierry Mootz en tant qu'administrateur en remplacement de Pierre Gadonneix, dont le mandat expire lorsqu'il atteint la limite d'âge stipulée dans les statuts de la société.

Sous réserve de la bonne tenue de ladite Assemblée générale, il sera proposé de modifier la gouvernance du groupe Latecoere en réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général en la personne de Thierry Mootz. Il remplacerait Pierre Gadonneix qui quittera donc ses fonctions de Président du Conseil.

Latecoere rebondit actuellement fortement à la suite de la crise Covid, avec une croissance du chiffre d'affaires de +39 % en 2022 et une dynamique positive, notamment grâce à de récents contrats tels que les systèmes de câblage des Boeing 737 et 767 et les portes passagers en composite pour Honda Jet, comme annoncé plus tôt cette semaine. L'EBITDA a quant à lui augmenté de 24 millions d'euros en 2022 par rapport à 2021, pour une perte nette de 8,5 millions d'euros.