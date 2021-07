Latécoère : sous pression après les dernières annonces

(Boursier.com) — Latécoère trébuche encore de près de 8% à 1,60 euro en fin de matinée. L'équipementier aéronautique a annoncé la nomination de Thierry Mootz au poste de Directeur général ainsi que le lancement à venir d'une augmentation de capital d'environ 193 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, entièrement garantie par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners. Jusqu'ici, la société avait évoqué une AK d'environ 163 ME.

Cet appel au marché entre dans le plan de recapitalisation complet, d'environ 323 millions d'euros, du groupe afin de renforcer son bilan, d'investir davantage dans la compétitivité et les compétences partout où il est présent et de continuer à chercher activement des opportunités de croissance externe dans la lignée de l'acquisition réussie de Bombardier EWIS au Mexique et de la potentielle acquisition de Technical Airborne Components (TAC).

Le Conseil d'Administration a par ailleurs approuvé une nouvelle stratégie et un business plan sur cinq ans, fixant un cap clair pour Latécoère dans les prochaines années. Les principaux piliers de la stratégie sont les suivants : l'excellence opérationnelle et une base de coûts plus compétitive ; la croissance organique sur les marchés traditionnels et les marchés adjacents des systèmes d'interconnexion ; l'innovation ciblée dans les aérostructures et les systèmes d'interconnexion pour améliorer la compétitivité et positionner Latécoère sur la prochaine génération d'avions ; la croissance externe et la formation permanente des équipes Latécoère.