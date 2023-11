Latécoère : Searchlight Capital à 86,90% du capital après la levée de fonds

(Boursier.com) — Latecoere a levé environ 124,4 millions d'euros, après exercice intégral de la clause d'extension de son augmentation de capital.

La demande totale s'est élevée à environ 125 millions d'euros, en ce compris l'ordre à titre réductible de Searchlight Capital Partners, soit un taux de souscription de 115,5 % avant exercice de la clause d'extension.

Searchlight Capital Partners, par l'intermédiaire de la société SCP SKN Holding I SAS, qui détenait préalablement à l'augmentation de capital 74.65% du capital et s'était engagé, de manière irrévocable, à exercer l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible et à souscrire ainsi des actions nouvelles pour un montant total de 80 ME, représentant environ 74,72 % du montant initial (hors clause d'extension) de l'augmentation de capital, sur la base d'un prix de souscription de 0,01 euro par action nouvelle, et à souscrire à titre réductible à 2 735 190 494 actions nouvelles, détiendra 10 859 250 748 actions, soit 86,90 % du capital de la société à l'issue de l'augmentation de capital.