Latécoère se renforce dans le secteur de la défense et dévoile sa nouvelle offre à Eurosatory

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de "niveau 1" des plus grands constructeurs aéronautiques internationaux, participe au salon Eurosatory, le rendez-vous international de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres, qui se tient du 13 au 17 juin 2022 à Paris.

A l'occasion de l'acquisition de la société espagnole MADES (Malaga Aerospace Defense & Electronics Systems), Thierry Mootz, CEO de Latécoère, Vincent Monziols, CEO de Latécoère Interconnection Systems, et Cristóbal Subires, Managing Director de MADES, présenteront le nouvel acteur européen de l'électronique et de la connectivité de défense lundi 13 juin, de 15 h 30 à 17h00 sur le stand de la marque (stand B43 - hall 5B).

L'offre de Latécoère Interconnection Systems à destination des acteurs de la défense concerne désormais l'électronique de précision (cartes et équipements réseaux, ...), l'optique (conversion opto-électronique, multiplexage de la donnée, ...) et les harnais durcis dédiés aux environnements sévères.

A l'échelle du groupe, avec l'acquisition de la société MADES finalisée en mai 2022 et plus récemment l'annonce de l'acquisition en cours Avcorp Industries, le français Latécoère s'affirme comme un acteur européen de la défense implanté dans 15 pays et 4 continents, capable de servir les nations souveraines dans leurs stratégies d'équipement. Une fois l'acquisition d'Avcorp définitive, le segment de la défense devrait avoisiner 20 % du chiffre d'affaires de Latécoère VS moins de 5 % de nos jours.

Le groupe fabriquerait notamment des éléments de voilure pour le chasseur F-35 Lockheed Martin, il approfondirait ses relations avec Boeing et Bombardier, et nouerait de nouvelles relations commerciales avec BAE Systems et Subaru.

Au travers de ses 2 branches, Aerostructures et Interconnection Systems, Latécoère équipe notamment l'avion de transport A400M, le chasseur Rafale, le patrouilleur maritime Atlantic 2 et le ravitailleur KC-46.