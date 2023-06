Latecoere : sa filiale MADES est lauréate du Premier Award de Raytheon Technologies

(Boursier.com) — Latecoere , partenaire de rang 1 de l'industrie aérospatiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale MADES (Malaga Aerospace Defense & Electronics Systems) est lauréate du Premier Award de Raytheon Technologies. Ce prix récompense ses performances réalisées en 2022 et son excellence en matière de collaboration et de service client.

Le Premier Award est un prix annuel décerné dans le cadre du programme Performance+ de Raytheon Technologies aux fournisseurs dont la qualité des performances se démarque et qui contribuent grandement à la création de valeur pour Raytheon Technologies. MADES a déjà reçu des prix de performance de Raytheon Technologies pendant quatre années consécutives : en 2021 et 2022 dans le cadre du programme Performance+, et en 2019 et 2020 dans le cadre de l'ancien programme Supplier Excellence.

Greg Huttner, Directeur Général Délégué du groupe Latecoere et Directeur de la division Systèmes d'interconnexion, a déclaré : "Nous tenons à remercier Raytheon Technologies pour ce Premier Award, qui récompense les performances que nous avons réalisées collectivement, pour la quatrième année consécutive. Pour nous qui nous concentrons toujours plus sur l'amélioration de la satisfaction client et sur l'accompagnement des montées en cadence, ce niveau d'excellence est la référence chez Latecoere."

Basée à Malaga, en Espagne, MADES fournit des services de fabrication électronique et se spécialise dans les systèmes électroniques pour des applications à fiabilité élevée dans les domaines de la défense, de l'aviation commerciale et des marchés industriels. Latecoere a fait l'acquisition de MADES en mai 2022, ce qui lui a permis de développer la position du groupe sur le marché américain de la défense et de créer d'importantes synergies au sein de la division Systèmes d'interconnexion du groupe, tout en renforçant sa position de numéro 1 pour les meubles avioniques.