Latécoère s'offre Technical Airborne Components

Latécoère s'offre Technical Airborne Components









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Latécoère annonce l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC), basé en Belgique (Liège), auprès de Searchlight Capital Partners. La société d'investissement avait racheté TAC à TransDigm Group Incorporated au mois d'avril de cette année. Comme annoncé lors de l'augmentation de capital, Latécoère met en oeuvre sa stratégie de croissance externe. TAC est l'un des principaux acteurs européens du marché des bielles pour l'industrie aéronautique. Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 25 ME et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux. Il dispose ainsi d'un portefeuille attractif de clients, renforcé par des contrats de long terme, et d'un accès à des programmes en pleine croissance comme l'A320.

Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère, a déclaré : "Je suis heureux que Technical Airborne Components rejoigne aujourd'hui Latécoère. TAC conçoit la grande majorité de ses produits et opère sur une large gamme de matériaux. Cette grande expertise industrielle et la connaissance profonde du secteur et des acteurs qui le composent sont une chance pour notre Groupe. Nous renforçons ainsi nos activités et nos compétences dans les aérostructures, nous consolidons notre position sur un marché très concurrentiel et réaffirmons dans le même temps notre volonté de prendre part aux grandes transformations de l'industrie aéronautique".