Latécoère : retour d'Assemblée générale

Latécoère : retour d'Assemblée générale









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Latécoère s'est réunie le 11 juin, au siège social de la société, à Toulouse, sous la présidence de Pierre Gadonneix, Président du Conseil d'administration. Exceptionnellement, en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, l'Assemblée générale s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Autour du Président, le bureau était réuni avec un secrétaire et deux scrutateurs désignés par le Directeur Général suivant délégation du Conseil d'Administration. Réunissant un quorum de 68,085%, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration parmi lesquelles :

- l'approbation des comptes de l'exercice 2019 et l'affectation du résultat ;

- la ratification des cooptations d'administrateurs intervenues depuis la précédente assemblée générale ;

- la nomination de Mme Laurence Dors en qualité d'administrateur ;

- le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de KPMG ;

- la politique de rémunération des administrateurs, et les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux ;

- la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration ainsi que les éléments de rémunération qui lui ont été versés au cours ou attribués au titre de l'année 2019 ;

- la politique de rémunération du Directeur général ainsi que les éléments de rémunération qui lui ont été versés au cours ou attribués au titre de l'année 2019 ;

- la politique de rémunération du Directeur général délégué et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif ;

- plusieurs autorisations financières ; et

- l'approbation de diverses modifications statutaires.

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion tenue à l'issue de l'Assemblée générale, a décidé de :

- nommer Mme Laurence Dors, administratrice indépendante, en qualité de Présidente et membre du Comité d'Audit et des Risques ;

- de reconduire le contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rachat autorisé par l'Assemblée générale.

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet de la société.