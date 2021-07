Latécoère : retombe

Latécoère : retombe









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Latécoère trébuche de 4,7% à 1,88 euro et efface ainsi ses gains de vendredi. L'équipementier aéronautique a annoncé en fin de semaine passée la signature d'un protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers actuels et futurs et son actionnaire majoritaire. Un accord qui passera par des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros, comprenant l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'Etat et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros. Cet appel au marché sera entièrement garantie par l'actionnaire de référence du groupe, Searchlight Capital Partners, en vue d'assurer sa croissance organique et externe.

Plombée par la crise sanitaire et la chute du trafic aérien, la société a essuyé une perte nette de 189,6 ME en 2020, contre -32,9 ME en 2019, pour un chiffre d'affaires de 413,2 ME, en baisse de 42,1% en données publiées (-40,7% sur une base organique). Pour faire face à la situation, le management a lancé l'an passé d'importants programmes de restructuration dans le cadre de sa stratégie d'optimisation de ses processus de fabrication et d'amélioration de sa compétitivité-coût. Le groupe a notamment réduit ses programmes d'achat de -43% et ses services de sous-traitance de -44% alors que ses effectifs ont diminué d'un quart (1.475 salariés), principalement à l'international.