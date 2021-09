Latécoère : recule après des résultats sans grande surprise

(Boursier.com) — Latécoère retombe de 1,8% à 0,558 euro après la publication de comptes intermédiaires en amélioration mais toujours négatifs. L'équipementier aéronautique a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 56,6 millions d'euros contre -89,8 ME (avec une dépréciation d'actif de la division Aerostructures de -28,2 ME) un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en retrait de 21,9% à 181,1 millions d'euros en données publiées (-31,7% à taux de change et périmètre constants). Le résultat d'exploitation courant a atteint -36,5 ME, contre -30,8 ME pour la même période en 2020 alors que le free cash-flow des opérations s'est élevé à -16,7 ME contre -5,2 ME il y a un an.

Le groupe confirme viser pour l'année 2021 une amélioration d'environ 20% de l'Ebitda courant malgré un chiffre d'affaires anticipé en baisse d'environ 25% sur un an en base organique. A données publiées, la baisse devrait être d'environ 10%. Le Free Cash-Flow des opérations restera négatif en partie du fait du déploiement du plan d'adaptation.

En attendant d'obtenir de plus amples détails concernant la stratégie de croissance externe (aucun commentaire dans le communiqué sur l'état des discussions avec un acteur américain de l'aérostructure), Oddo BHF confirme sa recommandation 'sous-performer' et sa cible de 0.57 euro. Le broker table sur le retour à un EBITDA positif dès l'exercice 2022 avant une accélération plus franche en 2024 avec l'effet de levier apporté par la remontée des volumes sur une base de coûts ajustée. Le titre se traite aujourd'hui sur un VE/EBITDA de 12.1x en 2023 et de 8.6x en 2024, soit encore une prime par rapport aux pure players de l'aérostructure ou aux midcaps exposées à l'aéronautique civile.