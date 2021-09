Latécoère réalise les études de l'ensemble des portes de l'ES-19, l'avion régional électrique d'Heart Aerospace

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, leader indépendant mondial sur les portes d'avion, est heureux d'annoncer qu'il a été retenu par la start-up Heart Aerospace pour réaliser les études amont du programme de l'ES-19, l'avion régional 19 places tout électrique, pour toutes les portes. L'ES-19 devrait être mis en service à horizon 2026.

Latécoère sera en charge de la conception de l'ensemble des portes de l'ES-19 : porte passager, porte de secours, et porte de soute à bagage. Issue d'un programme de recherche gouvernemental, la start-up suédoise développe l'ES-19, un avion régional électrique pour les vols régionaux de courte distance.

La récente augmentation de capital de 35 millions de dollars et les commandes sous condition de 200 appareils par United Airlines et Mesa Airlines permettent à Heart Aerospace d'envisager une mise en service en 2026.

"À propulsion entièrement électrique, l'ES-19 s'inscrit pleinement dans le projet de décarbonation de l'industrie aéronautique. Latécoère se réjouit de s'inscrire dans ce projet en apportant à Heart Aerospace son expertise mondialement reconnue sur les portes et de mettre au service de cette start-up innovante ses capacités d'ingénierie. Avec ce nouveau contrat " design and engineering ", nous continuons à démontrer notre expertise unique et à confirmer notre position de leader sur les portes. Cette nouvelle référence renforce notre activité " Engineering services", en plein essor qui compte des clients avionneurs en France, aux USA et désormais en Suède" déclare Greg Huttner, Directeur général de la division Aérostructures de Latécoère.

M. Anders Forslund, fondateur et président-directeur général de Heart Aerospace déclare : "Nous sommes très heureux de compter Latécoère parmi les partenaires de notre projet. Les portes d'avion sont l'une des parties d'un avion les plus difficiles à concevoir, et Latécoère apporte une expérience considérable dans ce domaine. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour faire avancer l'ES-19 vers la phase de production."

Cette première phase de conception "design and engineering" devrait durer 18 mois. Les équipes de Latécoère travailleront depuis le siège du groupe à Toulouse ainsi que chez le client à Göteberg en Suède. Heart Aerospace vise une mise sur le marché de l'ES-19 en 2026 après obtention des certifications nécessaires auprès des autorités compétentes aux États-Unis et en Europe.