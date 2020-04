Latécoère publie un volume d'activité total de 149,8 ME, en baisse de 15,9% au T1

Latécoère publie un volume d'activité total de 149,8 ME, en baisse de 15,9% au T1









Crédit photo © latécoère

(Boursier.com) — Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 clos au 31 mars 2020. Le Groupe a enregistré un volume d'activité total de 149,8 millions d'euros, représentant une baisse de 15,9% sur une base organique par rapport aux trois premiers mois de 2019 (-17,9% en données courantes).

Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures a diminué de 18,8% en données comparables à 80,5 millions d'euros (-21,2% en données publiées) en raison d'une réduction anticipée des volumes des programmes Embraer E1, Dassault F7X/F8X et bi-couloirs d'Airbus. La base de comparaison des revenus de la division d'une année sur l'autre est également défavorablement impactée par des taux de production plus élevés au premier trimestre 2019, Latécoère ayant internalisé la production de pièces primaires après la défaillance d'un fournisseur.

Le chiffre d'affaires de la division Systèmes d'Interconnexion a diminué de 12,3% en données comparables à 69,4 millions d'euros (-13,8% en données publiées), principalement en raison d'une diminution de l'activité de développement du programme SpaceJet M90 de Mitsubishi Aircraft et d'une baisse des volumes de production, notamment sur le programme F7X de Dassault Aviation.

Impact du Covid-19

La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les partenaires et les clients du Groupe, ainsi que sur les collectivités dans lesquelles il opère. Au début du mois, Latécoère a annoncé les mesures prises pour protéger la santé de ses employés ainsi que les actions mises en place pour ajuster ses opérations aux baisses de production annoncées par ses clients.

La propagation du virus à partir du milieu du mois de mars sur les principaux marchés du Groupe a impacté le chiffre d'affaires à compter de la dernière semaine du premier trimestre. Le ralentissement des cadences de production de nos clients lié au Covid-19 a entraîné une baisse estimée à 1 million d'euros pour la division Aérostructures et à 3 millions d'euros pour la division Systèmes d'Interconnexion au premier trimestre 2020.

Le Groupe s'attend à ce que la situation liée au Covid-19 continue à exercer une pression importante sur ses revenus au deuxième trimestre 2020, bien que le Groupe ne dispose pas à l'heure actuelle d'une visibilité suffisante pour en quantifier l'impact.

Perspectives 2020

Compte tenu des incertitudes quant à la durée et à la gravité de la pandémie et de son impact sur le secteur aérospatial en général, et plus particulièrement sur nos clients et nos activités, Latécoère retire sa guidance publiée le 10 mars 2020 à l'occasion des résultats du Groupe pour l'exercice 2019.

Point sur la liquidité - "Prêt Garanti État"

Afin de maintenir un niveau de liquidité et une flexibilité bilancielle suffisantes dans les conditions actuelles du marché, le Groupe a signé des "Prêts Garantis État" (PGE) avec un consortium de banques pour un total de 60 millions d'euros dans le cadre du régime de prêt garanti par l'État français. Ces prêts renforcent la liquidité immédiate du Groupe et lui permettront de redémarrer efficacement sa production pour répondre à la demande de ses clients une fois que les mesures de confinement dans les pays où il opère seront progressivement levées.

Prochaines échéances

- Assemblée Générale Annuelle 2020 : 11 juin 2020

- Résultats semestriels : 9 septembre 2020. ______________________________________________________