Latécoère plonge après les modalités de l'augmentation de capital

Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Latécoère chute de près de 20% à 1,33 euro en ce jour férié en France après avoir déjà perdu près de 9% au cours des deux dernières séances. L'équipementier aéronautique a dévoilé ce matin les détails de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 193,4 millions d'euros. Une opération, susceptible d'être portée à environ 222,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, fortement dilutive pour les actionnaires actuels.

Le prix de souscription d'une action nouvelle a été fixé à 0,51 euro alors que la parité de souscription est de 4 actions nouvelles pour 1 action existante. Ainsi, le prix d'émission fait ressortir une décote de 32,4% par rapport à la valeur théorique de l'action Latécoère ex-droit, calculée sur la base du cours de clôture du 12 juillet et une décote de 70,5% par rapport au cours de clôture d'hier soir.

À titre indicatif, la société précise qu'un actionnaire détenant 1% du capital social au 13 juillet et ne participant pas à l'appel au marché détiendrait, après émission des Actions Nouvelles, 0,20% et 0,179% du capital social avant et après exercice intégral de la clause d'extension, respectivement.

Les DPS seront détachés le 16 juillet et négociables du 16 au 26 juillet inclus sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0014004JQ3. Les DPS non exercés expireront automatiquement à la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le 28 juillet à la clôture de la séance de bourse. La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 20 juillet jusqu'à la clôture de la négociation le 28 juillet. L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 4 août.

Cet appel au marché entre dans le plan de recapitalisation complet du groupe afin de renforcer son bilan, d'investir davantage dans la compétitivité et les compétences partout où il est présent et de continuer à chercher activement des opportunités de croissance externe dans la lignée de l'acquisition réussie de Bombardier EWIS au Mexique et de la potentielle acquisition de Technical Airborne Components (TAC).