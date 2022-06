Latécoère : parmi les principaux déposants de brevets en Occitanie

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de 'rang 1' des grands avionneurs mondiaux, confirme son statut de grand déposant de brevets en se classant 1ère ETI d'Occitanie au palmarès annuel de l'INPI, et la 3ème entreprise de la région derrière Airbus et Safran. Latécoère renforce ainsi son statut d'acteur innovant de premier plan en France.

Dans le détail, la branche Aérostructures ('Latécoère' dans le classement) comptabilise 11 demandes de brevets publiées quand la branche Systèmes d'Interconnexion ('Latelec') comptabilise 9 demandes de brevets publiées. Avec un total de 20 demandes de brevets publiées par ses deux branches, le Groupe Latécoère serait ainsi la 6è ETI française en termes d'innovation.

Le groupe a maintenu ses efforts d'innovation en 2021, en consacrant 6% de son chiffre d'affaires en dépenses R&T et R&D et en réunissant, à l'été 2021, sur un même site toulousain les capacités d'innovation de ses deux branches. Cette dynamique permet notamment à Latécoère de poursuivre son développement de la technologie optique et de renforcer sa position de leader sur les portes et les composites.