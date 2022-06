Latecoere : nomination

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce la nomination de Hilmar Leimbach au poste de Directeur Financier du Groupe à compter du 1er juillet 2022. Il succède à Philippe Salats qui quitte la société. Riche de plus de 30 ans d'expérience dans la finance d'entreprise, Hilmar Leimbach a exercé des fonctions de direction dans le secteur de l'aéronautique et des transports (Constellium, Novelis) ainsi que dans le secteur des biens de consommation (P&G) et des services (Intertek).

"Nous sommes très heureux d'accueillir Hilmar Leimbach au sein du Comité exécutif. De par son profil international, sa forte expertise financière et sa connaissance fine de l'industrie, il saura contribuer activement à la stratégie de croissance rentable de Latécoère et à son excellence opérationnelle", a déclaré Thierry Mootz, CEO de Latécoère.