Latécoère lève 2,4 ME auprès de ses cadres et mandataires sociaux

(Boursier.com) — Latécoère a réalisé une augmentation de capital réservée au profit de cadres et mandataires sociaux du groupe, dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 2,4 millions d'euros. Cette Augmentation de Capital s'inscrit dans le cadre du plan d'intéressement en actions annoncé le 4 février, et approuvé par l'Assemblée générale de la société réunie le 22 mars. Combiné aux recrutements en cours, le plan d'intéressement permettra de préparer le Groupe au rebond de l'industrie et de saisir les opportunités de croissance externe.

Profondément transformée au cours des deux dernières années, Latécoère s'est dotée d'une feuille de route claire à horizon 2025, et se concentre de façon très pragmatique sur la croissance et la rentabilité du Groupe. Son objectif : être un acteur central du rebond de la filière aéronautique. Dans ce contexte, l'entreprise a notamment renforcé ses équipes, s'est davantage concentrée sur les besoins et la satisfaction des clients, a amélioré l'efficacité des opérations et réalisé des investissements stratégiques, y compris des acquisitions telles que Bombardier EWIS, TAC ou SDM. Retenir et attirer de nouveaux talents est essentiel pour accélérer la dynamique positive engagée et réaliser les ambitions affichées. Il s'agit de consolider les liens sur le long terme et d'aligner les intérêts des actionnaires avec ceux du management.

Afin d'accroître l'attractivité de l'entreprise, un cercle plus large de cadres de Latécoère, actuels et futurs, bénéficiera également d'un plan dédié visant à l'attribution gratuite d'actions de performance de la société.

Modalités de l'émission

Latécoère a procédé, le 21 avril, à l'émission de 4.666.657 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro dans le cadre de cette augmentation de capital.

Au résultat de l'augmentation de capital, le capital social de la société est porté de 132.745.925 euros à 133.912.589,25 euros, divisé en 535.650.357 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles portent jouissance courante, et sont assimilées aux actions anciennes. Elles sont admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Pacte d'actionnaires

Les bénéficiaires de la levée de fonds ont conclu un pacte d'actionnaires non concertant avec Searchlight Capital Partners (par l'intermédiaire de SCP SKN Holding I S.A.S.) concomitamment à la réalisation de l'augmentation de capital, dont les principales clauses feront l'objet d'une publication spécifique.