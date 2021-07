Latécoère : le conseil d'administration approuve une augmentation de capital de 193 ME et fait évoluer la gouvernance

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce que son conseil d'administration qui s'est tenu hier sous la présidence de Pierre Gadonneix, a nommé Thierry Mootz au poste de Directeur général de Latécoère SA à compter du 2 août 2021, en remplacement de Philip Swash. Thierry Mootz conservera sa fonction de Directeur général de la division Systèmes d'Interconnexion qu'il dirige actuellement.

Le Conseil d'Administration a également approuvé le principe d'une augmentation de capital d'environ 193 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, entièrement garantie par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners, afin de permettre la croissance organique et externe du Groupe.

Approbation par le Conseil d'Administration d'une augmentation de capital d'environ 193 millions d'euros

Latécoère lance un plan de recapitalisation complet d'environ 323 millions d'euros afin de renforcer son bilan, d'investir davantage dans la compétitivité et les compétences partout où il est présent et de continuer à chercher activement des opportunités de croissance externe dans la lignée de l'acquisition réussie de Bombardier EWIS au Mexique et de la potentielle acquisition de Technical Airborne Components (TAC).

Dans le cadre de la transaction, le Conseil d'Administration de Latécoère a approuvé le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 193 millions d'euros qui est entièrement garantie par son actionnaire principal Searchlight Capital Partners.

Les termes et conditions de l'augmentation de capital seront décrits dans un communiqué de presse spécifique qui sera publié une fois que l'AMF aura approuvé le prospectus ; ce communiqué de presse devrait être publié dans les prochains jours.

Stratégie et changement de gouvernance

Le COVID-19 a lourdement impacté le secteur aéronautique. Le Groupe a immédiatement initié un vaste programme visant à sécuriser les financements nécessaires et à repositionner Latécoère pour devenir un leader mondial du secteur aéronautique, de plus grande taille, plus compétitif et plus résilient.

Le Groupe a mis en place un certain nombre d'actions pour surmonter la crise et renouer avec la croissance, notamment l'établissement de normes de sécurité rigoureuses pour protéger ses salariés ainsi que l'adaptation de ses effectifs et de ses capacités industrielles au nouvel environnement de marché. Cela a nécessité de prendre des décisions importantes et difficiles en termes de réorganisation, afin de préparer l'entreprise aux évolutions des prochaines années. Une structure de coûts fixes et variables réduite permettra notamment à Latécoère de sortir plus fort de cette période de crise.

Le Conseil d'Administration a approuvé une nouvelle stratégie et un business plan sur cinq ans, fixant un cap clair pour Latécoère dans les prochaines années. Les principaux piliers de la stratégie sont les suivants :

L'excellence opérationnelle et une base de coûts plus compétitive

La croissance organique sur les marchés traditionnels et les marchés adjacents des systèmes d'interconnexion

L'innovation ciblée dans les aérostructures et les systèmes d'interconnexion pour améliorer la compétitivité et positionner Latécoère sur la prochaine génération d'avions

La croissance externe : un facteur clé de la croissance future de l'entreprise, comme en témoigne l'acquisition de Bombardier EWIS au Mexique (clôturée en février 2021)

La formation permanente des équipes Latécoère.

Le Conseil d'Administration de Latécoère a décidé de faire évoluer la gouvernance du Groupe :

Thierry Mootz, actuel Directeur général délégué, deviendra Directeur général de Latécoère, à compter du 2 août 2021.

Grégoire Huttner sera nommé Directeur général délégué à compter du 2 août 2021 et continuera à exercer la fonction de Directeur Général de la Division Aérostructures.

La composition du Conseil d'Administration reste inchangée. Philip Swash continuera d'être administrateur non-exécutif de Latécoère.

Par ailleurs, Christopher Seherr-Thoss a été nommé directeur des fusions et acquisitions afin de conduire la stratégie de croissance externe ambitieuse de Latécoère.