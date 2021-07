Latécoère : lancement d'une augmentation de capital d'environ 193,4 ME

(Boursier.com) — Latécoère annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 193,4 millions d'euros, susceptible d'être portée à environ 222,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Les principales modalités de l'opération sont les suivantes :

-Prix de souscription : 0,51 euro par action nouvelle

-Parité de souscription : 4 actions nouvelles pour 1 action existante

-Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 0,98 euro

-Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 16 au 26

juillet 2021 inclus

-Période de souscription : du 20 au 28 juillet 2021 inclus

-Engagement de souscription de Searchlight Capital Partners à hauteur de l'intégralité de l'opération

L'Augmentation de Capital s'inscrit dans le cadre du protocole de conciliation conclu avec les partenaires bancaires de la Société le 1er juillet 2021 et homologué dans le cadre d'une procédure de conciliation par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement en date du 7 juillet 2021 visant à renforcer la liquidité de la Société à court et moyen terme, dans un contexte d'incertitude de la reprise du trafic aérien et de persistance de l'épidémie du Covid-19.