Latecoere : la situation ne s'arrange pas

(Boursier.com) — Cinquième séance de forte baisse pour Latécoère qui perd encore 5% à 0,29 euro ce mercredi. Le titre de l'équipementier automobile reste plombé par sa dernière publication annuelle, marquée par un creusement de son déficit malgré des revenus en progression, et par une situation bilantielle pour le moins fragile. Dans le cadre de ses efforts de transformation, Latecoere a confirmé être en discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer la structure capitalistique du Groupe par rapport à ses prêts et PGE (Prêts Garantis par l'Etat) actuels, afin de mieux se positionner pour l'avenir. Des discussions sont en cours avec son groupe de prêteurs et son actionnaire principal sur une reconfiguration potentielle du capital du Groupe. L'AG a été décalée au 28 juin 2023.

Compte tenu du caractère critique de Latécoère sur certains programmes, Oddo BHF pense que certains acteurs comme le fonds de private equity ACE ou potentiellement certains donneurs d'ordres pourraient apporter une bouffée d'oxygène. Toutefois, le risque d'une forte dilution des actionnaires minoritaires est élevé... Dans ce contexte, le courtier réitère son conseil 'sous-performer' et réduit sa cible d 0,35 à 0,20 euro. La transformation industrielle et le levier des récentes opérations de croissance externe sera lent à se matérialiser, ce qui continuera à pressurer la génération de cash au moins jusqu'en 2025. Le risque entourant la recomposition du capital et la valorisation élevée (VE/EBITDA 2025 de 13x) incite ainsi l'analyste à rester à l'écart du titre.