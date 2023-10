Latécoère : l'objectif d'une performance stable de l'Ebitda courant annuel ne sera pas tenu

(Boursier.com) — Latécoère livre une clarification concernant ses perspectives 2023. Conformément au communiqué du 19 septembre concernant les résultats du premier semestre 2023 et les perspectives, la Direction du groupe confirme sa prévision d'une croissance d'environ 35% du chiffre d'affaires annuel 2023 et d'une amélioration de l'Ebitda courant au second semestre par rapport au premier. Par ailleurs, le groupe précise que l'objectif fourni dans le communiqué de presse du 24 mars 2023 sur les résultats 2022 et relatif aux perspectives de résultats pour l'exercice 2023, visant à atteindre une performance stable de l'Ebitda courant par rapport à l'année précédente, ne sera quant à lui pas atteint.