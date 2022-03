Latecoere : L'EBITDA récurrent du second semestre 2021 montre une forte amélioration

(Boursier.com) — Latecoere publie un chiffre d'affaires 2021 de 379,8 millions d'euros (-8% par rapport à 2020). L'EBITDA récurrent de l'exercice 2021 s'améliore à -31,2 millions d'euros (+13% par rapport à 2020) malgré la baisse des ventes. L'EBITDA récurrent du second semestre 2021 montre une forte amélioration par rapport au premier semestre 2021 (-8,2 ME contre -23,1 ME).

Des mesures importantes ont été prises pour que Latécoère sorte renforcé lors de la reprise à venir du marché :

-Renforcement du bilan du groupe : augmentation de capital de 222,4 millions d'euros et obtention de 130 millions d'euros de prêts garantis par l'État français ("PGE").

-Renforcement de l'équipe de direction - avec Thierry Mootz comme DG du Groupe et Philippe Salats comme Directeur financier du Groupe.

-Organisation rationalisée en termes de coûts et d'empreinte industrielle.

-Finalisation des acquisitions de TAC en Belgique, des composites Shimtech et des systèmes de câblage et d'interconnexion de Bombardier tous deux basés au Mexique.

Perspectives pour l'exercice 2022

Le groupe prévoit une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, ainsi qu'une forte amélioration de l'EBITDA récurrent attendue pour l'exercice 2022, portée par le plein effet des économies de coûts, l'augmentation des cadences de production et la croissance externe.