Latecoere : L'EBITDA courant au 1er semestre 2021 est de -23 ME

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de "rang 1" des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration, sous la Présidence de Pierre Gadonneix, lors de sa réunion du 13 septembre 2021, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2021. Thierry Mootz, Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Le succès de la recapitalisation de Latécoère nous donne les moyens de nos ambitions de croissance. Les résultats du premier semestre ont été impactés par la crise du Covid-19 et il semble que le niveau d'activité le plus bas ait été atteint

durant cette période."

Les résultats financiers semestriels de Latécoère pour 2021 reflètent le faible niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Comme indiqué précédemment, la crise s'est poursuivie sur le 1er semestre 2021 pour atteindre son point bas sur la période. Globalement, au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de 21,9 % à 181,1 millions d'euros en données publiées ou de -31,7% à taux de change et périmètre constants, tous les secteurs d'activité étant touchés. Il est à noter que l'activité de 2020 incluait un 1er trimestre 2020 pré-covid.

L'EBITDA courant au 1er semestre 2021 s'est élevé à -23 millions d'euros, soit une marge de -12,7% en recul par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat d'exploitation courant de Latécoère au 1er semestre 2021 s'est élevé à - 36,5 millions d'euros, contre -30,8 millions d'euros pour la même période en 2020.

Le résultat financier net de Latécoère s'est élevé à -15,6 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre -12,3 millions d'euros au 1er semestre 2020. Les autres produits et charges financiers comprennent l'impact de l'amortissement du prêt d'actionnaire pour un montant de -16,4 millions d'euros suite à l'anticipation du remboursement du prêt d'actionnaire au mois d'août 2021 pour un montant de 52,5 millions d'euros conformément au protocole de conciliation homologué le 2 juillet 2021.

Le résultat net du Groupe s'est élevé à -56,6 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre une perte de -89,8 millions d'euros qui comprenait notamment une dépréciation d'actif de la division Aerostructures de -28,2 millions d'euros.

Le free cash-flow des opérations sur la période s'est élevé à -16,7 millions d'euros contre -5,2 millions d'euros il y a un an.

La dette nette augmente de 64,4 millions d'euros (40,6 millions d'euros hors IFRS 16) et comprend l'impact de l'amortissement accéléré du prêt d'actionnaire de 16,4 millions d'euros, l'évolution des dettes locatives de 23,4 millions d'euros (essentiellement liées à la location du nouveau siège social du Groupe) et une dégradation de la trésorerie de 22,1 millions d'euros. La position de trésorerie au 30 juin 2021 s'élève à 55,6 millions d'euros.

Confirmation des perspectives 2021

Suite au communiqué de presse relatif aux résultats de l'exercice 2020 publié le 16 mars 2021 et à l'amendement au document d'enregistrement universel 2020 de Latécoère déposé le 13 juillet 2021, Latécoère confirme les perspectives précédemment publiées, hors impact des acquisitions.

Les perspectives du Groupe pour l'année 2021 sont les suivantes :

- Le chiffre d'affaires sera inférieur d'environ 25% à celui de 2020 sur une base organique. A données publiées, la baisse devrait être d'environ 10% ;

- L'EBITDA courant devrait s'améliorer d'environ 20% par rapport aux niveaux de l'exercice 2020, démontrant les solides fondamentaux du Groupe alors qu'il achève son plan d'adaptation ; cependant, celui-ci restera en territoire négatif ;

- Le Free Cash-Flow des opérations restera négatif en partie du fait du déploiement du plan d'adaptation.

Événements postérieurs à la clôture

Recapitalisation et renforcement de la liquidité du Groupe

Conformément aux termes du protocole de conciliation homologué le 7 juillet 2021, le Groupe a réalisé des opérations de recapitalisation dont les principales mesures sont les suivantes :

- Augmentation de capital réalisée début août pour un montant de 222,4 millions d'euros, qui se traduit par l'émission de 436.165.182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro ;

- Obtention de nouveaux prêts garantis par l'État (PGE) à hauteur d'un montant de 130 millions d'euros ;

- Rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.

Le produit de cette recapitalisation a servi à rembourser le prêt d'actionnaire pour un montant de 52,5 millions d'euros le 6 septembre 2021 et à financer l'acquisition de Technical Airborne Components Industries (TAC) conclue le 31 août 2021. Le solde du produit de celle-ci permettra de procéder à des opérations de croissance externe et plus généralement de financer les besoins généraux du Groupe, à court et moyen terme.

Acquisition de la société Technical Airborne Components (TAC)

Le 31 août 2021, le Groupe a acquis définitivement la société Technical Airborne Components (TAC), basée en Belgique (Liège), auprès de Searchlight Capital Partners. La société d'investissement avait racheté TAC à TransDigm Group Incorporated au mois d'avril de cette année et le Groupe détenait une option d'achat de cette société depuis cette date auprès de Searchlight Capital Partners. Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 25 ME et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux.