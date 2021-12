Latécoère investit dans le spécialiste de la respiration Caeli Nova

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire privilégié des grands constructeurs aéronautiques mondiaux, investit dans le spécialiste de la respiration Caeli Nova pour soutenir le développement de son système d'oxygène de secours en vol. Le système innovant de Caeli Nova augmentera la sécurité des passagers en vol, réduira les coûts pour les compagnies aériennes et diminuera l'empreinte carbone des avions en leur permettant d'emprunter les trajets les plus directs. Il devrait être certifié et installé dès l'année prochaine.

Latécoère participe aux côtés d'autres investisseurs, dont l'investisseur principal Ornament Health, au tour de financement de série A de Caeli Nova.

"À travers cet investissement et partenariat industriel, Latécoère propose d'accompagner une technologie de rupture qui permet de simplifier et d'améliorer la sécurité des vols en allongeant considérablement le temps pendant lequel les passagers ont accès à un système d'assistance respiratoire de secours. Nous sommes heureux de pouvoir apporter nos conseils dans la phase actuelle de 'R&D' comme demain dans la phase d'industrialisation. Nous réalisons ainsi notre ambition de servir le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable" a déclaré Serge Bérenger, directeur Innovation et R&T de Latécoère.

Caeli Nova, cofondée par la société suisse de capital-risque LG Capital en 2017, est une entreprise basée au Royaume-Uni et en Suisse, à l'intersection de la santé et de l'aviation. Elle compte désormais 40 experts spécialisés dans les technologies respiratoires, en commençant par un système inédit d'oxygène d'urgence pour les avions de ligne. L'entreprise a déjà reçu un soutien financier du gouvernement britannique, via Innovate UK.