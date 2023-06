Latécoère : homologation de l'accord de recapitalisation par le TC de Toulouse

(Boursier.com) — Latécoère et ses parties prenantes ont obtenu l'homologation de l'accord définitif de recapitalisation d'un montant de 283 millions d'euros, incluant une augmentation de capital garantie d'au moins 100 ME, et une réduction de 183 ME de sa dette financière.

Les principaux termes de la recapitalisation sont les suivants :

- une liquidité immédiate de 45 ME grâce à un prêt accordé par des fonds conseillés par SCP, qui sera remboursé par compensation avec la souscription de SCP à l'augmentation de capital de 100 ME ('prêt SCP') ;

- après l'Assemblée générale prévue en juillet, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 ME, entièrement garanti par SCP, et qui devrait être réalisée avant la fin de l'année ;

- une réduction de la dette d'un montant de 183 ME, permettant à Latécoère de disposer d'une structure de capital durable, l'échéance de la dette maintenue étant fixée à décembre 2027 ; et

- un mécanisme de retour à meilleure fortune (RMF) nouvellement mis en place permettant aux prêteurs concernés de conserver une exposition à la création de valeur future.

Regroupement d'actions

Il est précisé qu'avant le lancement de l'augmentation de capital, la société procédera à un regroupement d'actions à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions existantes, suivi d'une réduction de capital par abaissement de la valeur nominale des actions à 0,01 euro. L'augmentation de capital sera réalisée à un prix de 0,01 euro après consolidation des actions, ce qui donne un prix de souscription pour l'augmentation de capital de 0,001 euro par action avant consolidation des actions. Sur une base pro-forma, les actions nouvellement émises représenteront environ 99,5% du capital social augmenté "post-money".

Maintien de 85 ME de dette

Avec 85 ME de dette maintenue sans amortissement intermédiaire jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027, les prêteurs de PGE resteront des parties prenantes à part entière de Latecoere. Cette dette maintenue continuera de bénéficier de la garantie de l'Etat français à hauteur de 90% et la réduction de la dette d'un montant de 183 ME interviendra à la clôture de l'augmentation de capital. En outre, en contrepartie de la réduction de la dette, les prêteurs concernés resteront associés à la création de valeur future de Latecoere par le biais d'un mécanisme de RMF, qui se cristallisera et sera payé (en espèces) notamment en cas de changement de contrôle à long terme de Latecoere, sous réserve de l'atteinte de seuils de déclenchement pré-établis.

Rappelons que l'activité de Latécoère a rebondi après la crise du COVID, avec une croissance du chiffre d'affaires de +39% en 2022. Cet accord permet au groupe de s'appuyer sur une structure solide pour continuer à accompagner la croissance de ses clients, et répondre à ses besoins accrus en fonds de roulement liés à la reprise de l'industrie aérospatiale. Cet accord permet la mise en oeuvre des objectifs industriels du Groupe, et confirme le rôle central occupé par la France et Toulouse dans sa stratégie.

Closing de la cession de l'activité EWIS au Mexique à la mi-2023

Enfin, Latécoère informe que parallèlement à l'homologation de l'accord de recapitalisation, le Tribunal de Commerce de Toulouse a également homologué la cession à Bombardier de l'activité EWIS de Latecoere au Mexique, dont le 'closing' devrait intervenir d'ici le milieu de l'année 2023.

La prochaine assemblée générale annuelle est reportée à la fin du mois de juillet 2023.