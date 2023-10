Latecoère : Greg Huttner est nommé Directeur général

(Boursier.com) — Sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, le conseil d'administration de Latecoere a nommé Greg Huttner au poste de directeur général du Groupe.

Greg Huttner a rejoint le groupe Latecoere en 2020 et a joué un rôle essentiel pour aider l'entreprise à traverser la crise du Covid et à rebondir alors que l'industrie s'apprête à livrer d'importantes commandes aux clients finaux.

Rappelons que Latecoere a connu un solide début d'année, avec une croissance de 42,9 % de son chiffre d'affaires. Malgré cela, un travail important est encore en cours pour faire face à la pression inflationniste et aux défis permanents de la chaîne d'approvisionnement. Ce changement doit permettre à l'entreprise d'accélérer et de réaliser son plan visant à garantir l'augmentation de la production requise par les clients dans le cadre de la recapitalisation, qui a été annoncée avant l'été et qui est actuellement en cours.

Thierry Mootz, qui cumulait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, continuera d'exercer les fonctions de président non exécutif du conseil d'administration à compter de ce jour.