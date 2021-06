Latécoère, grand déposant de brevets

Latécoère, grand déposant de brevets









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Latécoère confirme cette année encore, son statut de grand déposant de brevets en se classant 1ere ETI d'Occitanie selon le palmarès annuel de l'INPI. Entreprise innovante, Latécoère renforce son statut d'acteur industriel de premier plan en Occitanie. La branche Aérostructures comptabilise 15 demandes de brevets publiées ce qui en fait le 5e déposant de la région quand la branche Systèmes d'interconnexion (Latelec) avec 11 demandes de brevets publiées se place à la 11e place. Avec un total de 26 demandes de brevets publiées par ses deux branches, le Groupe Latécoère serait ainsi la 4e ETI française en la matière. Le groupe a maintenu ses efforts de R&T en 2020 à hauteur de 5,9 ME et fera de même en 2021 pour continuer d'offrir au marché des technologies innovantes. La dynamique du groupe en matière de R&T permet à Latécoère de poursuivre son développement de la technologie optique et de renforcer sa position de leader sur les portes. Le groupe salue au passage le soutien essentiel des pouvoirs publics (DGAC, DGE, DGA, les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) présents à ses côtés à travers les années et dans ses projets innovants, et plus encore dans le cadre de France Relance.