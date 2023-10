Latécoère : fournisseur stratégique de Deutsche Aircraft

(Boursier.com) — Deutsche Aircraft et Latécoère ont annoncé la nomination de Latécoère en tant que fournisseur stratégique pour toutes les portes de l'avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco, plateforme "qui accélère la transition de l'industrie aéronautique vers une réduction des émissions". Dans le cadre de ce contrat 'build-to-print', Latécoère produira sur la durée du programme les six portes de l'avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco de Deutsche Aircraft, à savoir la porte passagers, la porte de service, la porte cargo, les portes de secours et la trappe. Le groupe tirera parti de son empreinte en Europe pour livrer l'usine de production en série de Deutsche Aircraft à Leipzig, en Allemagne. Avant la fabrication, le bureau d'études de Latécoère à Toulouse accompagnera la phase de conception 2D vers 3D. Les premières portes seront livrées à Deutsche Aircraft d'ici mi-2025, indique Latécoère.