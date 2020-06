Latécoère et Figeac Aero flambent avec la perspective d'un plan de soutien à l'industrie aéronautique

Latécoère et Figeac Aero flambent avec la perspective d'un plan de soutien à l'industrie aéronautique









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — A contre-courant, Latécoère (+18,7%) et Figeac Aero (+16,3%) s'envolent encore en ce début de semaine alors que le gouvernement s'apprête à dévoiler un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros pour le secteur aéronautique frappé de plein fouet par la crise du coronavirus. Selon 'Les Echos', ce plan, qui devrait être annoncé demain, mêlera "des mesures générales en faveur de l'emploi et de l'obtention de crédits, à des mesures plus spécifiques, comme la création d'un fonds d'investissement dédié à la consolidation de la filière et un nouveau plan de soutien à l'innovation et à la recherche".

Jean-Baptiste Djebbari a confirmé que le gouvernement cherchait à créer un fonds d'un milliard d'euros dans le cadre de ce plan de soutien. "Sur un des fonds, c'est à peu près l'objectif", a déclaré le ministre des Transports sur 'LCI', interrogé sur l'hypothèse d'un montant d'un milliard d'euros. Ce fonds vise notamment à protéger les entreprises aéronautiques ayant des compétences "critiques" des rachats étrangers, a indiqué le ministre, évoquant l'intérêt des entreprises chinoises qui "sont effectivement en train de leur faire des offres alors qu'elles sont en difficultés".

Nous finalisons avec @Elisabeth_Borne, @florence_parly, @AgnesRunacher et @Djebbari_JB le plan de soutien à la filière aéronautique. Elle connait la crise la plus grave de son histoire. Présentation de notre stratégie mardi. #PlanAéro pic.twitter.com/RXH9ROs3D3

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter

La ministre de la Défense, Florence Parly, a par ailleurs discuté avec le président Emmanuel Macron de la possibilité d'avancer certaines commandes militaires, a indiqué Jean-Baptiste Djebbari.