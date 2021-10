Latécoère et Devialet développent la toute première édition de Phantom adaptée à l'aéronautique

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de "rang 1" des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, et Devialet, entreprise leader d'ingénierie acoustique opérant à l'intersection du luxe et de la technologie de pointe, ont développé ensemble le premier système haute-fidélité pour l'aéronautique afin de considérablement améliorer la qualité du son dans les avions.

Le système développé par Latécoère et Devialet promet une expérience sonore hors du commun. Le spécialiste de l'acoustique propose une version adaptée de son modèle iconique Phantom, Phantom II Custom, qui sera estampillé spécifiquement pour Latécoère. Tandis que l'équipementier aéronautique apporte son expertise pour son intégration et sa certification dans un environnement de vol, mais aussi le rendre compatible avec la technologie LiFi développée par Latécoère et le moniteur intelligent 4k. Latécoère est le distributeur exclusif de ce produit qui sera proposé au marché de l'aviation d'affaires dès 2022.

L'équipement complet vise à apporter un niveau de qualité audio supérieur et révolutionnaire pour améliorer significativement l'expérience du passager dans l'avion et accompagner l'importance croissante du divertissement dans les transports privés. "Je suis heureux et fier que Latécoère propose un produit de haute qualité à ses clients, issu d'une collaboration riche avec une entreprise française d'excellence reconnue à travers le monde comme Devialet. Notre obsession commune est d'offrir à nos clients le meilleur service possible et des équipements embarqués toujours plus innovants. Avec ce premier système son haute-fidélité à installer dans les avions, nous offrons à nos clients une expérience nouvelle et unique. Cette collaboration est aussi l'incarnation de la force d'innovation des entreprises françaises !" se réjouit Thierry Mootz, CEO de Latécoère.