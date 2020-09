Latécoère envisage 475 suppressions de postes en France

(Boursier.com) — Latécoère a présenté aux instances représentatives du personnel son projet stratégique "de transformation et d'organisation de l'entreprise" en France, approuvé lors du Conseil d'administration qui s'est tenu le 24 septembre 2020. Ce projet doit permettre d'assurer l'avenir du groupe dans un contexte de crise profonde. Il s'agit notamment d'adapter l'outil de production pour répondre aux enjeux stratégiques et assurer le maintien de son empreinte industrielle en France sur le long terme. Le projet conduirait à la suppression de 475 postes sur les 1.504 que compte le groupe en France au 31 juillet 2020 afin d'adapter ses effectifs au volume d'activité et aux prévisions de lente reprise du trafic aérien. Le processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel devrait se poursuivre jusqu'en début d'année 2021.

Malgré une dynamique commerciale positive en 2019, Latécoère indique qu'il faisait face, avant même la crise de la Covid-19, à des défis financiers majeurs dans un environnement très concurrentiel. Avec la crise en mars 2020, la baisse de cadence de 40% des principaux clients a entraîné une baisse équivalente de 40% de l'activité du groupe. "Cette situation devrait se poursuivre l'année prochaine, le retour aux niveaux pré-Covid-19 n'étant pas prévu avant 2025. Pour préserver l'avenir de Latécoère, le Groupe a immédiatement pris des mesures pour réduire ses coûts d'exploitation et adapter ses effectifs hors de France à son nouveau niveau d'activité", commente Latécoère.

Le groupe a annoncé aujourd'hui son projet de transformation pour adapter son organisation à la baisse de charge tout en préservant son empreinte industrielle en France. Il vise à "renforcer son agilité et à permettre à ses sites de gagner en autonomie et en compétitivité afin de conquérir de nouveaux marchés, diversifier ses activités, participer au processus de consolidation à l'oeuvre dans l'aéronautique et prendre part à la conception de l'avion décarboné".

Le projet de transformation prend en compte "les résultats d'un travail approfondi avec les ministères chargés de l'emploi, de l'industrie et des transports pour utiliser au mieux les dispositifs issus du plan de relance". Ce travail conjoint a permis à Latécoère de sauver plus de 150 emplois et d'éviter des fermetures de sites, ajoute le groupe. Ce projet permettrait à Latécoère de maintenir son empreinte industrielle en France. Il prévoit la spécialisation de ses sites afin d'en faire des centres d'excellence européens dans des activités porteuses, telles que le spatial ou l'après-vente. Ces actions visent à retrouver la charge de travail et la compétitivité nécessaires à la poursuite du développement...

"Nous savons que nous prenons aujourd'hui des décisions fortes. Elles sont nécessaires. Pour autant, chacun chez Latécoère a un rôle à jouer pour faire de ce plan de transformation une opportunité de renforcer la compétitivité du Groupe. Ces actions nous permettent de poursuivre les investissements dans nos infrastructures et nos activités de R&T et le développement des compétences de nos équipes, tout en offrant une grande valeur ajoutée et un service de qualité à nos clients. Nous sommes déterminés à prendre pleinement part à l'aventure de l'avion de demain", a déclaré Philip Swash, Directeur Général de Latécoère.

Latécoère se dit profondément attaché à sa culture de dialogue social et souhaite encourager les échanges avec ses partenaires sociaux, afin de parvenir à un accord sur les mesures sociales d'accompagnement, conformément à l'esprit de la loi sur la sécurisation de l'emploi, tout en limitant l'impact sur l'emploi en utilisant au mieux les mesures de soutien de l'État.