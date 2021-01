Latécoère : des revenus annuels en baisse de plus de 40%

Latécoère : des revenus annuels en baisse de plus de 40%









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Latécoère dévoile un chiffre d'affaires annuel de 413,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2020, en baisse de 42,1% et de 40,7% sur une base organique. Le groupe a été fortement impacté par la crise du Covid-19 qui sévit dans l'ensemble de l'industrie aéronautique. Depuis le creux d'activité atteint au deuxième trimestre, l'activité du Groupe s'est légèrement améliorée aux troisième et quatrième trimestres même si elle est restée à des niveaux très faibles. La firme publiera ses résultats annuels le 16 mars, où elle détaillera les dynamiques de marché et sa performance opérationnelle.