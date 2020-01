Latecoere : croissance de 8,2% du chiffre d'affaires 2019 à 713,1 ME

Latecoere : croissance de 8,2% du chiffre d'affaires 2019 à 713,1 ME









Crédit photo © latécoère

(Boursier.com) — Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice clos 2019.

Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires de Latécoère est en croissance de +8,2% en données publiées et atteint 713,1 millions d'euros, soit une hausse de +7% à taux de change constants. Par division, le chiffre d'affaires Aérostructures affiche une croissance organique de +5,8% par rapport à l'année précédente, atteignant les 411,4 millions d'euros. La division Systèmes d'Interconnexion a enregistré un chiffre d'affaires de 301,7 millions d'euros, soit une hausse organique de +8,5%.

Un chiffre d'affaires du T4 2019 conforme aux attentes

La division Aérostructures de Latécoère enregistre une décroissance organique de son chiffre d'affaires de -6,6%, soit -8,5% en données publiées. Outre une base de comparaison élevée due aux effets de rattrapage enregistrés au quatrième trimestre 2018, la hausse des livraisons de la division pour les programmes Boeing au quatrième trimestre 2019 n'a pas entièrement compensé celles plus faibles de certains programmes, notamment Embraer E1 et Airbus A320.

La division Systèmes d'Interconnexion enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de +2,4% en organique, atteignant 79,4 millions d'euros, soit +0,5% en données publiées. La division a bénéficié lors du quatrième trimestre d'une demande solide pour le programme A350 d'Airbus.

Le plan Transformation 2020 est finalisé

En 2019, Latécoère a achevé la mise en oeuvre des initiatives d'amélioration des chaînes d'approvisionnement et de production identifiées dans le cadre de son plan Transformation 2020 lancé en 2016, qui devraient porter pleinement ses fruits en 2020. Les lignes automatisées de peinture et protection de surface de l'extension de l'usine de Toulouse-Montredon sont prêtes à entrer en service. Ces lignes permettront de valoriser les actifs industriels du site et offriront des solutions de production de pièces de bout en bout. Les derniers transferts entre les sites tchèque et bulgare ont également été réalisés. En 2020, la montée en puissance du site bulgare se poursuivra avec des transferts supplémentaires depuis le site de Gimont ainsi que par l'internalisation des structures de racks électriques. La construction du nouveau siège social à Toulouse Périole se déroule comme prévu et il accueillera les fonctions centrales groupe et divisions avant la fin de l'année.

En 2020, le Groupe lancera un nouveau plan d'amélioration, BEYOND, qui sera exécuté sur deux ans, avec pour objectif d'améliorer sa structure de coûts indirects et ses coûts de production.

Principaux faits marquants de l'activité

Au dernier trimestre 2019, la division Aérostructure de Latécoère a signé un accord avec Boeing prolongeant la livraison de portes du Boeing 787 jusqu'en 2029 en échange d'une baisse de prix partiellement conditionnée par l'octroi de nouveaux contrats.

La division Systèmes d'Interconnexion a signé un contrat de cinq ans avec Boeing pour la livraison de harnais de systèmes d'interconnexion de câblages électriques (EWIS) pour le programme Boeing 777X.

Latécoère va acquérir les actifs EWIS de Bombardier au Mexique

Le 31 décembre 2019, Latécoère a conclu un accord définitif pour acquérir activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique, pour 50 millions de dollars en numéraire. Les deux sociétés ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme. La transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires annuel de l'activité est estimé à environ 80 millions de dollars.

Perspectives

Latécoère confirme ses perspectives 2019. Le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après investissements, en raison de coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et de l'achèvement du plan Transformation 2020 dans la branche Aérostructures.

Perspectives de chiffre d'affaires 2020

En 2020, le Groupe prévoit une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 5% à taux de change constants dans un contexte de faible demande pour les longs courriers, tant chez Airbus que chez Boeing, de quelques baisses contractuelles des prix sur des programmes d'Airbus dans les deux divisions, combinées à des cadences de production plus faibles pour les programmes E1 d'Embraer, F7X/F8X de Dassault, partiellement compensés par des cadences plus élevées pour les E2 d'Embraer et l'Airbus A320, ainsi que par les nouvelles affaires de la division Systèmes d'Interconnexion. Le Groupe n'est pas touché par la crise du Boeing 737 MAX.

Prochaines publications

Résultats annuels 2019 : 10 mars

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 : 22 avril

Assemblée générale annuelle des actionnaires : 13 mai.