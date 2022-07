(Boursier.com) — Latécoère contribue au programme 'Wing of Tomorrow' mené par les équipes britanniques d'Airbus. Ce programme de R&T'Wing of Tomorrow' vise à tester les derniers matériaux et technologies susceptibles d'améliorer l'aérodynamisme et l'architecture des ailes. Il vise également à optimiser le processus de production et d'industrialisation des ailes afin de répondre aux demandes futures, alors que le secteur sort de la pandémie.

En tant que partenaire du programme et grâce à son expertise, Latécoère a largement participé à la conception et la fabrication de systèmes d'interconnexion de câblage électrique. Deux systèmes de démonstration seront ainsi livrés à Airbus avant la fin de l'année.

En plus de ces travaux, Latécoère fournira le système de câblage électrique de l'extrémité de l'aile repliable.

Latécoère participe à 'Wing of Tomorrow' depuis ses bureaux Interconnection Systems britanniques, à Bristol, avec le soutien des sites de Hambourg, en Allemagne, et de Toulouse, en France. Ce projet bénéficie également du soutien financier d'Innovate UK, l'agence nationale d'innovation du Royaume-Uni.