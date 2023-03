Latecoere : cession d'actif à Bombardier et discussions sur la structure de capital

(Boursier.com) — Latecoere a signé un accord par lequel Bombardier s'engage à acquérir l'actif EWIS de Latecoere à Querétaro (Mexique). Bombardier restera un client à part entière du groupe Latecoere en Amérique du Nord et Latecoere continuera de poursuivre le développement de sa propre activité câblage depuis Hermosillo (Mexique), au sein de son site partagé entre les activités d'Aérostructures et de Systèmes d'Interconnexion. Elle pourra ainsi tirer parti au mieux de cette double activité, et répondre aux exigences croissantes de ses clients sur le marché aérospatial en Amérique du Nord et du Sud. Le closing de la transaction doit intervenir au cours du deuxième trimestre 2023, une fois les conditions suspensives habituelles pour ce type transaction remplies. En parallèle, Latecoere indique discuter avec ses parties prenantes, notamment ses prêteurs, afin d'adapter sa structure capitalistique au regard des prêts et PGEs (Prêts Garantis par l'Etat) existants, dans une perspective de meilleur ajustement au contexte d'économie post-covid, en ce inclus la supply chain et l'inflation. Latecoere informera le marché en fonction de l'avancée de ces discussions.