Latecoere annonce la composition de son nouveau Comité Exécutif

(Boursier.com) — Latecoere présente une nouvelle configuration : "Compte tenu de nos priorités pour l'avenir, à savoir livrer à temps les volumes de production croissants dont nos clients ont besoin et relever les défis d'un environnement de chaîne d'approvisionnement difficile, nous avons besoin d'une configuration de leadership adaptée pour réussir, étant donné que nous comptons désormais 6.000 collaborateurs dans 14 pays", a déclaré Greg Huttner, Directeur Général du groupe Latecoere. "Cette nouvelle équipe permettra de garantir que nos unités opérationnelles, qui représentent nos sites de production, soient au coeur de la feuille de route du Comité Exécutif. Elle rassemblera également les fonctions techniques et support clés pour aider les unités opérationnelles à atteindre leur niveau de performance maximal".

Ainsi, Latecoere se réorganise pour se concentrer davantage sur les clients, les usines et les fournisseurs. Cette nouvelle organisation est structurée autour de quatre unités opérationnelles, des fonctions globales et des fonctions supports.

Quatre unités opérationnelles

Les nouvelles unités opérationnelles auront la responsabilité complète de répondre aux besoins des clients, y compris la responsabilité d'un compte de résultat propre :

Aerostructures Amériques, dirigé par Stéphane Molinier, regroupera les sites de pièces détaillées, composites et d'assemblage à Hermosillo, au Mexique, ainsi que les deux sites au Canada (Burlington, Delta) et notre site brésilien à Jacarei

Aerostructures Europe, dirigé par Wolfgang Konrad, regroupera les sites en Europe - Gimont (France), Montredon (France), Plovdiv (Bulgarie), Prague (République tchèque) et les opérations industrielles localisées à Toulouse-Périole (France)

Interconnection Systems, dirigé par Samuel Begué, se concentrera sur les harnais et les racks avioniques EWIS à la pointe de la technologie avec les sites en France (Labège, Liposthey et Vendargues), en Inde (Belagavi), au Maroc (Casablanca), en Tunisie (Fouchana) et au Mexique (Hermosillo)

Produits et Services Spéciaux (SPS) couvrira les services clients à forte valeur ajoutée pour les aérostructures et les systèmes d'interconnexion, ainsi que les solutions technologiques spécialisées et complexes (MADES, TAC et Advanced Wireless and Video Systems).

Fonctions techniques et fonctions support globales

Latecoere dispose d'un savoir-faire industriel et technique inégalé dans les domaines des aérostructures, des portes, des pièces complexes, des harnais et des racks au sein de ses équipes techniques mondiales.

Les fonctions techniques, aujourd'hui au coeur de notre métier et travaillant sur les solutions aéronautiques de demain, feront désormais partie du Comité Exécutif afin de s'assurer de leur parfaite synchronisation avec les unités opérationnelles :

Ventes et programmes - dirigés par David Oliveira

Excellence opérationnelle et qualité - dirigée par François Okon

Ingénierie - sous la responsabilité de Thierry Eftymiades

Achats - pilotés par Jérôme Ouziel

Transformation - sous la responsabilité de Cecilia Mattson

Innovation - dirigée par Serge Bérenger.

"Travaillant dans cette entreprise depuis plus de 30 ans, je suis ravi de constater que nous portons ce niveau d'expertise technique au sein du Comité Exécutif du groupe tout en s'assurant également de tirer pleinement parti de nos connaissances techniques dans les différentes équipes et sites", a déclaré Thierry Eftymiades.

"Nos fonctions support jouent aussi un rôle essentiel pour garantir l'efficacité et l'efficience du groupe. En particulier, nous nous concentrons davantage sur la finance opérationnelle et investissons dans des solutions numériques et de données de pointe pour aider nos équipes de première ligne avec de meilleurs outils et de l'automatisation, tout en améliorant notre efficacité :

Finance & M&A - dirigés par Gary Cleaver

RH & Communication - sous la responsabilité de Hervé Blanchard

IT & Data - dirigés par Jean-Luc Vincent Franc

Juridique & Conformité - sous la responsabilité de Mathieu von Websky".

Changement culturel

"Latecoere compte aujourd'hui plus de 6.000 collaborateurs répartis dans 14 pays qui travaillent jour après jour pour produire ce dont nos clients ont besoin, dans les respects de délais et de qualité. Maintenant que la crise COVID et les baisses de production en résultant sont derrière nous, nous nous concentrons désormais sur une forte montée en cadence opérationnelle avec une croissance de 40 % en 2022 et de 40 % au premier semestre 2023 - et une croissance supplémentaire nécessaire compte tenu du solide carnet de commandes d'avions à livrer. Pour y parvenir, nous devons changer notre culture d'équipe, en nous appuyant sur les forces existantes de Latecoere, mais en reconnaissant aussi que nous avons besoin d'un nouvel état d'esprit pour réussir dans cet environnement.

C'est pourquoi nous mettrons beaucoup plus l'accent sur ce qui compte pour nos clients - des priorités moins nombreuses et plus claires, un état d'esprit axé sur le "First Time Right" afin d'atteindre la qualité et l'excellence opérationnelles, et une meilleure collaboration pour un impact sur l'ensemble des sites et des fonctions".

Nouveaux membres de l'équipe de direction

Le Comité Exécutif se compose d'un mélange de leaders forts d'une longue expérience Latecoere (100 ans d'expérience combinée chez Latecoere) et de nouveaux talents ayant une expérience approfondie de l'industrie (principalement dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile).

Concernant les nouveaux membres de l'équipe :

- Gary Cleaver rejoint l'équipe en tant que Directeur Financier. Gary apporte, de son passage chez Ideal Standard, une forte expérience de directeur financier industriel hautement opérationnel. Il apporte également une connaissance approfondie de la fonction finance (20 ans chez PWC et Arthur Andersen) et un état d'esprit de transformation de son expérience en Private Equity (7 ans chez Core Equity Holdings).

- Jean-Luc Vincent Franc rejoint l'équipe en tant que Directeur des Services D'Information. Jean-Luc apporte une vaste expérience de l'aérospatiale et de la numérisation, ayant travaillé chez Airbus sur les opérations et l'informatique, notamment la mise en place du programme Skywise.

- Cecilia Mattson rejoindra l'équipe début 2024 et occupera le poste de Directrice de la Transformation. Cecilia possède une vaste expérience de la transformation aérospatiale, ayant travaillé chez Alix Partners et plus récemment chez Airbus sur la transformation d'ATR et sur de grands projets de fusions et acquisitions.

- François Okon a rejoint l'équipe en novembre 2023 en tant que Directeur Excellence Opérationnelle et Qualité. François a 30 ans d'expérience dans le lean manufacturing, ce qui nous aidera à améliorer nos performances opérationnelles et à maximiser l'efficacité.

- Wolfgang Konrad a rejoint les Aerostructures Europe en tant que Directeur Opérations Europe . Wolfgang apporte une vaste expérience de l'aérospatiale et de l'automobile, ayant travaillé chez MTU Aerospace, General Electric, Oerlikon, Siemens et BMW.

"Je suis ravi que Gary, Jean-Luc, Cecilia, François et Wolfgang rejoignent l'équipe de direction. Leurs compétences et leur expérience nous permettront, avec les autres membres du Comité Exécutif, d'offrir des niveaux de performance de classe mondiale en matière de qualité, de respect des délais et de coûts, tout en continuant à développer nos capacités d'ingénierie pour atteindre un statut de meilleur fournisseur mondial en aérostructures et en systèmes d'interconnexion pour l'avenir de l'aviation", a déclaré Greg Huttner, Directeur général.