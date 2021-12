Latécoère annonce l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems

(Boursier.com) — Latécoère , partenaire de premier plan des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce aujourd'hui avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation ("AIAC") un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems ("MADES"). Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital réalisée au mois d'août.

MADES est une société de fabrication de produits électroniques ("EMS") spécialisé dans les cartes de circuits imprimés ("PCB") pour des applications de haute fiabilité sur les marchés de la défense (80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (20% des ventes). MADES opère à partir d'un site à Malaga (Espagne) et emploie environ 100 personnes hautement qualifiées.

L'acquisition de MADES offre à Latécoère des opportunités d'intégration verticale, lui permettant de mieux répondre à l'ensemble des besoins produits de sa clientèle pour les systèmes d'interconnexion de câblage électrique ("EWIS"). MADES fournit également à Latécoère de nouvelles solutions pour la future génération d'avions.

Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère, a déclaré : "Je me réjouis de cette transaction. C'est une excellente nouvelle pour les deux équipes de direction et les salariés. MADES est une entreprise leader sur son marché, dotée d'une gestion efficace et de performances opérationnelles et clients de tout premier plan. Après les acquisitions de SDM au Mexique et de TAC en Belgique, il s'agit de la troisième acquisition depuis l'augmentation de capital réalisée en août. MADES permet de se développer sur le segment de marché de la Défense américaine et créera des synergies importantes au sein de la division Systèmes d'Interconnexion de Latécoère, tout en renforçant notre position de numéro 1 pour les meubles avioniques. Nous poursuivons l'accélération de la stratégie de croissance externe annoncée lors de l'augmentation de capital, et réalisons ainsi notre ambition d'apporter des solutions innovantes au secteur aéronautique pour un monde durable."