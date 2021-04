Latécoère : AG à suivre le 21 mai

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions du décret no2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'Ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte de la société LATECOERE se tiendra à huis clos le 21 mai, hors la présence physique des actionnaires, au siège social de la Société situé au 135 rue de Périole - 31500 Toulouse.

Compte tenu des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires la tenue de l'assemblée en présentiel a dû être écartée.

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance avant l'assemblée générale via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Conformément aux dispositions de l'article 5-1, II de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée, l'Assemblée générale sera retransmise en direct, sous réserve que des raisons techniques ne rendent impossible ou ne perturbent cette retransmission. La rediffusion en différé sera également disponible dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires pourront accéder à la diffusion en direct et en différé depuis le site de la Société : https://www.latecoere.aero/.