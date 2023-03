Latécoère : 2022, une année difficile

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Latécoère a atteint 468,3 ME pour l'exercice 2022 (336 ME en 2021, soit une augmentation de 132,3 ME ou +39%.

La croissance organique du chiffre d'affaires 2022, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à 59,2 ME, soit +16,5%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement pour les programmes A320 et Embraer. Le Groupe a bénéficié sur la période de la contribution des activités nouvellement acquises, avec un effet de variation de périmètre de 47,5 ME. Le chiffre d'affaires de ces acquisitions ne sera réalisé en année pleine qu'en 2023.En outre, le chiffre d'affaires du Groupe a bénéficié d'un effet de change favorable de 25,5 ME pour l'exercice 2022.

Latécoère a enregistré un Ebitda récurrent de -8,5 ME pour l'exercice 2022, soit une amélioration de 23,7 ME par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant de l'exercice 2022 s'élève à -43,2 ME (-61.8 ME pour la même période en 2021).

Le résultat financier net de 2022 s'élève à -18,5 ME, sous l'effet du coût net de la dette de -6 ME, de la perte de change de -5,3 ME, des frais bancaires de -3,3 ME, des charges d'escompte liées aux contrats d'affacturage de -1,2 ME et de l'impact du coût amorti des emprunts via le taux d'intérêt effectif de -2,1 ME. La période précédente avait été affectée par des effets non récurrents liés à l'amortissement du prêt d'actionnaire de -16,4 ME, à la suite de son remboursement anticipé, ainsi que par le débouclage du portefeuille de couverture EUR/USD pour -14,6 ME.

Dans ce contexte, le résultat net des activités poursuivies du Groupe pour 2022 s'élève à -86,7 ME (-110 ME pour la période précédente).

Le résultat net 2022 des activités abandonnées s'élève à -40,4 ME et est lié à la vente de l'activité Câblage électrique et Systèmes d'Interconnexion de Latecoere situé à Querétaro (Mexique) à Bombardier, prévue pour le 2e trimestre 2023, cela inclut une dépréciation d'actifs d'une valeur de -24 ME.

Le flux de trésorerie des activités poursuivies pour la période s'est élevé à -173,2 ME, principalement impacté par les nouvelles acquisitions et les investissements pour un montant total de -125,5 ME (net de la trésorerie acquise).

Le portefeuille de couverture de Latecoere s'élevait à 580 M$ au 31 décembre 2022 à un taux moyen Euro/Dollar de 1,14.

Depuis le 31 décembre 2022, le Groupe a continué à mettre en place des couvertures pour 2025, lui permettant de réduire son exposition aux variations de taux de change.

À la fin du mois de décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 73,9 ME, en baisse de -203,7 ME en raison du flux de trésorerie des activités poursuivies de -173,2 ME, du flux de trésorerie des activités abandonnées de -18,2 ME et du remboursement de la dette de -11,6 ME. Dans ce contexte, la dette nette à la fin du mois de décembre 2022 s'élevait à 297,1 ME.

Perspectives 2023

2022 a été une année difficile pour Latecoere et pour la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale en général. La Direction s'attend à ce que ces défis se poursuivent en 2023, avec des difficultés accrues provenant de pressions inflationnistes persistantes, la gestion de demandes clients en évolution constantes et une chaîne d'approvisionnement aérospatiale en tension. "Nous anticipons un contexte de croissance des volumes OEM pour les sous-segments du marché commercial, de l'aviation d'affaires et de la défense, qui tirera les revenus globaux, mais posera de nouveaux défis à l'industrie pour répondre à cette montée en puissance de l'activité", explique le management qui poursuit . "Latécoère continuera à renforcer sa plateforme opérationnelle, ses équipes et son empreinte géographique, créant un modèle d'entreprise plus résistant et mieux positionné pour croître en ligne avec les besoins de ses clients".

Pour l'exercice 2023, Latecoere vise les objectifs suivants :

- Croissance du chiffre d'affaires de plus de +25% sur une base publiée.

- Performance stable de l'Ebitda, liée à l'optimisation de l'empreinte géographique et à la réduction des coûts, compensées par des pressions inflationnistes persistantes, des défis permanents en matière de chaîne d'approvisionnement et une évolution de la demande des clients ; le plein bénéfice des investissements du Groupe devant être réalisé au-delà de 2023 ; et

- Flux de trésorerie disponible sera affecté par les coûts résiduels de la restructuration, l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance des ventes et par des investissements clés visant à renforcer la position concurrentielle de Latecoere.

La division Systèmes d'Interconnexion de Latecoere indique avoir signé un contrat avec Boeing en janvier 2023 pour la fourniture de systèmes de câblage pour les programmes 737 MAX et 767 (à la fois pour les variantes militaires et civiles). La fabrication débutera au 3e trimestre 2023 à Hermosillo, au Mexique.

En outre dans le cadre de ses efforts de transformation, Latecoere confirme être en discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer la structure capitalistique du Groupe par rapport à ses prêts et PGE (Prêts Garantis par l'Etat) actuels, afin de mieux se positionner pour l'avenir. Des discussions sont en cours avec son groupe de prêteurs et son actionnaire principal sur une reconfiguration potentielle du capital du Groupe. Latecoere informera le marché en fonction de l'avancée de ces discussions.

Le Conseil d'administration a donc décidé de reporter la date de l'Assemblée générale -initialement prévue le 24 mai- au 28 juin. Il se réunira dans le courant du mois d'avril pour approuver les états financiers.

Enfin, Latecoere, qui a conclu un accord par lequel Bombardier achètera ses activités de systèmes de câblage électrique et d'interconnexion (EWIS) à Querétaro, au Mexique, indique que la clôture de cette transaction est prévue pour le 2e trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles pour une transaction de cette nature.