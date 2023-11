lastminute.com choisit Checkout.com pour opérer ses paiements dans le monde entier

(Boursier.com) — Checkout .com, fournisseur mondial de solutions de paiement, annonce la signature de lastminute.com, la marque de référence européenne pour la réservation de voyage en ligne. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à créer un processus de paiement plus sûr et plus simple pour ses clients et à moderniser son infrastructure de paiement.

"Célébrant tout récemment son quart de siècle, le groupe lastminute propose les meilleures offres de voyage en ligne du marché et accueille chaque année des millions de clients" commente le groupe qui possède un portefeuille de marques bien connues telles que lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost, Crocierissime et Hotelscan.

"L'accord conclu avec Checkout.com s'insère parfaitement dans l'objectif de lastminute.com de prendre les devants dans l'industrie du voyage en utilisant la technologie pour rendre la réservation plus simple, personnalisée et améliorer l'expérience de voyage de sa clientèle. En exploitant la plateforme de paiement basée sur le cloud de Checkout.com, lastminute.com optimise ses performances pour accroître les taux d'acceptation et garantir un parcours client sans accroc".