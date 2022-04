Largo vise pour 2022 des ventes de l'ordre de 30 ME avec un EBITDA positif

(Boursier.com) — La société de reconditionnement de produits high-tech Largo a vu sa marge brute progresser de +69% à 2,2 ME en 2021. La marge brute après reconditionnement s'établit à 0,8 MEUR (+47%). En 2021, la marge après coût de reconditionnement progresse moins vite que la marge brute du fait de l'augmentation des effectifs pour soutenir la capacité de production de la société. En revanche, le coût unitaire de production continue à baisser grâce à une meilleure absorption des charges fixes de production et une optimisation du process industriel. Largo a enregistré un EBITDA 2021 de 3 ME contre -1,7 M en 2020. Ce repli résulte de la progression de la masse salariale (hors production) du fait de la structuration des équipes pour soutenir le développement futur de Largo. Le résultat d'exploitation 2021 s'établit à -4 ME et le résultat net à -4,5 ME. Au 31 décembre 2021, la trésorerie de Largo était de 10,5 ME, un niveau qualifié de conforme au plan de marche.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 2022 s'établit à 4,4 ME, soit une augmentation de +48% par rapport au T1 2021. En parallèle de cette bonne performance commerciale et dans la lignée de l'exercice 2021, Largo annonce accélérer à la fois sa stratégie omnicanale qui se traduit par une répartition des ventes par canal plus équilibrée et sa stratégie d'achat en circuit court (BuyBack) qui se manifeste par une accélération de ses ventes en particulier sur les canaux à plus forte marge commerciale, comme par exemple sur la Vente Directe (Places de marché et site Internet Largo). Enfin, les contrats signés avec les Opérateurs en 2021 ont permis une forte progression sur ce canal sur le premier trimestre 2022.

Largo vise pour 2022 des ventes de l'ordre de 30 ME ainsi qu'un EBITDA positif.