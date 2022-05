Largo : un analyste persiste et signe

(Boursier.com) — Largo recule de 0,3% à 7,65 euros, alors que l'acteur éco-responsable français expert du reconditionnement a annoncé la signature d'un partenariat avec Conforama pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.

"Séduit par la transparence et convaincu par la qualité du process industriel et la fiabilité du service après-vente de Largo", Conforama a choisi de distribuer les Smartphones reconditionnés de l'entreprise nantaise dans ses 175 enseignes de l'hexagone, ainsi que sur son site Internet conforama.fr qui a compté 185 millions de visiteurs en 2021.

Dans le cadre de ce partenariat, Largo met à disposition de Conforama un ensemble de supports (flyers, x-banner et présentoir premium en aluminium) pour mettre en avant ses produits reconditionnés '100% Made in France' dans les enseignes et pouvoir éduquer ses clients qui sont de plus en plus nombreux à être séduits par les produits éco-responsables... De quoi conforter Portzamparc dans son avis à 'Acheter' avec un objectif de cours de 14,7 euros.