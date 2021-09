Largo : sur les 10 euros

(Boursier.com) — Largo monte de 1% sur les 10 euros ce mardi, alors que l'acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech a annoncé la signature d'un contrat avec Welcom', l'enseigne de téléphonie mobile aux multiples opérateurs et services pour tous, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo ont déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat stratégique avec une enseigne mobile de premier plan. Ce contrat avec Welcom' est pour nous une opportunité de maintenir la dynamique commerciale qui s'est accélérée depuis notre introduction en bourse et de promouvoir l'économie circulaire au sein de l'univers du mobile car le véritable Smartphone éco-responsable est celui que l'on ne fabrique pas !"

"L'offre de Smartphones reconditionnés et 100% Made in France proposée par Largo répond parfaitement aux attentes de nos clients qui souhaitent rendre leur consommation plus responsable et plus locale. Bénéfique pour la planète et à moindre coût, notre gamme de Smartphones reconditionnés sera élargie grâce aux produits fournis par Largo. De plus, nous nous sommes dotés d'un atelier de réparation, ainsi tous nos magasins peuvent racheter et recycler les smartphones de nos clients pour ensuite leur donner une seconde vie dans notre atelier" a ajouté Nicolas Monnet, Directeur Général Welcom'.

"Welcom est une très belle référence pour Largo" commente Portzamparc qui estime que ce partenariat démontre une nouvelle fois la qualité de son offre produits à destination du 'B2B'". De quoi viser un cours de 16 euros sur ce dossier en restant à l'achat.