Largo signe un contrat de commercialisation avec UBALDI.com pour distribuer ses smartphones reconditionnés

(Boursier.com) — Largo , acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce la signature d'un contrat avec Ubaldi.com, distributeur spécialisé dans les produits High-Tech, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.

Le reconditionnement 100% Made in France, la transparence et la qualité du process industriel et la fiabilité du service après-vente de Largo ont convaincu Ubaldi.com de distribuer des produits reconditionnés. Ubaldi.com distribuera ainsi les Smartphones reconditionnés par Largo via son réseau de 14 magasins en France et sur son site internet qui compte plus de 100K visiteurs uniques par jour.

Ubaldi.com, présent depuis 25 ans dans le secteur de la distribution, propose un vaste choix de produits High Tech et d'équipements pour la maison. La qualité au meilleur prix reflète le positionnement de la Société, qui pour se différencier de ses concurrents, a choisi LARGO comme fournisseur de Smartphones reconditionnés haut de gamme afin de proposer une nouvelle alternative éco-responsable à ses 2,2 Millions de clients.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : "La signature de ce contrat avec un nouveau distributeur multicanal de premier plan confirme que nous bénéficions d'une dynamique commerciale positive soutenue par la qualité et la transparence de notre offre. Ce partenariat constitue également une formidable opportunité d'accentuer encore plus notre présence sur le marché des Smartphones haut de gamme. Enfin, nous comptons maintenir ce développement commercial pour sensibiliser de plus en plus de consommateurs aux bienfaits de l'économie circulaire".

"Par son offre et ses services annexes, Largo prouve que qualité des produits et reconditionnement peuvent parfaitement se marier. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir proposer une alternative à nos clients à la fois friands de prix attractifs et de plus en plus soucieux de leur empreinte carbone" ajoute Hervé Ollien, Directeur Commercial du Groupe Ubaldi.