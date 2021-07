Largo signe son premier partenariat à l'international avec le grossiste portugais Bluetooth

(Boursier.com) — LARGO , acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd'hui la signature de son premier contrat de partenariat à l'international avec le grossiste de Smartphones portugais Bluetooth.

Depuis 2004, Bluetooth fournit des Smartphones à des opérateurs télécoms et des magasins spécialisés en informatique sur le marché portugais. Séduit par la qualité des produits, le service après-vente et la garantie offerts par Largo, Bluetooth va proposer pour la première fois des produits reconditionnés à ses clients.

Largo permettra ainsi à Bluetooth de répondre à une demande grandissante du marché portugais pour les produits reconditionnés qui sont à la fois plus économiques et plus écologiques qu'un produit neuf.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : "Nous sommes fiers de signer notre premier partenariat à l'international avec Bluetooth, acteur portugais historique sur le marché du Smartphone. Il s'agit d'une étape structurante pour Largo qui prouve une nouvelle fois l'attrait pour la qualité de nos produits et la transparence de nos services, et ce même en dehors de nos frontières. Notre développement international n'en est qu'à ses débuts, nous comptons désormais accélérer notre expansion comme indiqué dans notre plan stratégique."

"Le Portugal est un formidable marché pour les produits reconditionnés. Grâce aux produits reconditionnés de qualité de Largo, nous allons pouvoir répondre à cette demande croissante depuis plusieurs années et concrétiser nos engagements en matière de politique environnementale. Proposer des produits reconditionnés est pour nous inédit, il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de notre Société et nous sommes ravis d'être accompagné par Largo" ajoute Carla Braga, Key Account Manager chez Bluetooth.

