Largo renforce son partenariat avec Système U en équipant les collaborateurs d'appareils reconditionnés

(Boursier.com) — Largo , acteur industriel français expert du reconditionnement, étend son partenariat avec Système U, acteur de la grande distribution en France, grâce à son offre dédiée aux entreprises Largo Business.

-Les collaborateurs de Système U sont désormais équipés d'appareils reconditionnés par Largo dans son usine de Sainte-Luce-sur-Loire (44)

-Largo accompagne ainsi Système U dans sa politique RSE et a permis à l'enseigne d'éviter l'émission de 875 tonnes d'équivalent carbone.

Depuis le début de leur partenariat en 2019, Système U distribue dans ses points de vente les produits high tech reconditionnés par Largo. L'enseigne souhaite aller encore plus loin dans la collaboration via l'offre Largo Business et équipe désormais ses collaborateurs des entités U Iris, U Log et U Enseigne d'appareils reconditionnés par l'entreprise nantaise. Ce partenariat concerne dans un premier temps les Smartphones et sera étendu par la suite aux autres produits tels que les ordinateurs, écrans ou tablettes.

La politique RSE de Système U s'articule autour de quatre axes :

-Travailler en faveur de l'ancrage local au travers d'initiatives au plus près des magasins ;

-Développer une politique sociale qui favorise l'épanouissement de chacun ;

-Rendre accessible à tous une consommation plus responsable ;

-Sensibiliser les clients aux questions du gaspillage et de l'usage.

Le renforcement de ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la stratégie RSE de l'enseigne de grande distribution en répondant à ses enjeux sociétaux et environnementaux.

Acteur industriel français du reconditionnement de produits high tech depuis 2016, Largo participe activement au dynamisme de la vie économique locale au travers du développement de son activité qui privilégie des canaux d'approvisionnement en circuit court. Complète et sur-mesure, l'offre Largo Business dédiée aux entreprises permet en outre à Système U de répondre à ses enjeux d'inclusion offrant à chaque collaborateur la possibilité de disposer d'un matériel de qualité, de seconde main et garanti.

De plus, détenteur du Label "Service France Garantie" pour son excellence opérationnelle, Largo promeut la consommation responsable au sein de l'écosystème U grâce à la mise à disposition de ses produits high techs reconditionnés en France, issus de l'économie circulaire et emballés dans un packaging éco-responsable, 100% recyclable.

Enfin, cette initiative permet de se montrer exemplaire en interne en matière d'éco-gestes vis-à-vis des clients de Système U qui peuvent s'approvisionner en équipements high tech reconditionnés par Largo depuis 2019 dans les enseignes du Groupe.

Dans le cadre de ce partenariat et afin de rendre tangibles les apports dans l'atteinte des objectifs de réduction de l'empreinte écologique du groupe Système U, Largo a délivré un certificat permettant de les mesurer concrètement. Ainsi, tenant compte de la distribution pour les clients comme pour les collaborateurs, la livraison en produits reconditionnés a permis à l'enseigne d'éviter :

-L'émission de 875 tonnes d'équivalent carbone ;

-La consommation d'environ 747.388 m3 équivalent d'eau ;

-L'extraction de 2.933 tonnes de matières premières ;

-La production de 2.427 kg de DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Christophe Brunot, cofondateur et PDG de Largo se réjouit : "En croissance constante, Largo Business continue d'apporter des réponses pertinentes pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leurs engagements RSE. Ce nouveau partenariat en est la preuve. Nous sommes ravis d'étendre la relation de longue date avec Système U, un groupe de premier plan engagé depuis de nombreuses années sur les enjeux environnementaux. Dans cette même dynamique, nous comptons poursuivre activement notre accompagnement pour aider nos partenaires à se tourner vers des solutions technologiques plus responsables et plus respectueuses de l'environnement."

"Nous sommes très heureux de renforcer nos liens collaboratifs avec Largo et de bénéficier de l'offre Largo Business qui permet à nos équipes de disposer d'appareils de qualité et reconditionnés en France. Il s'agit à la fois de répondre à un besoin d'inclusion interne et aussi à une nécessité d'exemplarité envers nos clients. Comme à l'intérieur de nos magasins, nous faisons tout notre possible afin de moins gaspiller, moins jeter et moins utiliser, la mise à disposition et l'utilisation de produits high tech reconditionnés constituent des écogestes importants qui participent à la transition écologique du Groupe" explique Sophie POTIER, Directrice de Projets RSE de Système U.