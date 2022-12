Largo : recherché en bourse après les annonces

(Boursier.com) — Largo monte de plus de 3% à 2,96 euros, alors que le groupe s'est félicité du référencement au sein de places de marchés dans 9 pays européens et de la multiplication par 4 du chiffre d'affaires réalisé sur les places de marché européennes au 30 septembre par rapport à la même période en 2021.

Largo a axé son développement à l'international sur le référencement au sein de places de marchés dans 9 pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Largo y commercialise ses produits en marque blanche.

"Cette stratégie est un moyen d'accélérer rapidement les ventes du groupe sur internet" commente Portzamparc. "Ces dernières ne représentaient que 22% du CA sur les 9 premiers mois de l'exercice (vs 17% en 2021). Les ventes sur les places de marché européennes ont, pour leur part, été multipliées par 4 cette année" précise l'analyste qui vise un cours de 9,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.