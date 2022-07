Largo : près de 50% de croissance semestrielle

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, Largo a réalisé un chiffre d'affaires de 9,3 MEUR contre 6,2 MEUR au 1er semestre 2021, soit une progression de +49,3%. Cette forte croissance s'explique par la demande toujours très soutenue sur l'ensemble des canaux de distribution du Groupe.

Le canal " Grande distribution " reste le premier contributeur du chiffre d'affaires grâce au volume de ventes croissant réalisé auprès de distributeurs historiques -tels que Système U, Bureau Vallée ou encore E.Leclerc - mais aussi via l'accélération du référencement auprès des spécialistes des produits d'occasion ainsi que les nouveaux partenariats signés avec Conforama et Save.

De plus, Largo poursuit la mise en place de sa stratégie omnicanale qui se matérialise par une progression de la part des canaux à plus forte marge commerciale dans le chiffre d'affaires de la société, à l'instar du canal " Places de marché et site Internet Largo " qui combine stratégie d'achat en circuit court (BuyBack) et vente directe.

Enfin, les volumes vendus auprès des Opérateurs continuent leur progression portée principalement par le partenariat établi avec le groupe Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la zone Caraïbes.

La dynamique commerciale soutenue enregistrée au cours du 1er semestre, l'augmentation de la productivité et la capacité de production de l'outil industriel couplées au développement de l'approvisionnement en circuit court - permettant de sourcer beaucoup plus de produits à des prix plus compétitifs - amènent Largo à confirmer son objectif de chiffre d'affaires annuel 2022 de 30 MEUR ainsi que l'atteinte d'un EBITDA positif.