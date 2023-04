Largo : perte nette de -5 ME en 2022

(Boursier.com) — Largo enregistre un EBITDA 2022 de -3,9 MEUR contre -3,0 MEUR en 2021. Toutefois, celui-ci est en amélioration notable au cours de l'année et progresse de +0,7 MEUR entre le premier et

le second semestre de 2022.

Le résultat d'exploitation 2022 s'établit à -4,6 MEUR. La variation sur un an s'explique par l'évolution de l'EBITDA contrebalancé par la baisse des dotations aux amortissements (-0,4 MEUR).

Au total et après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 MEUR, le résultat net s'établit au total à -5,0 MEUR.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 2023 s'établit à 3,9 MEUR, en recul de -12,2% par rapport au T1 2022, mais supérieur aux anticipations de la société.

"Cette performance illustre le changement stratégique de la société qui a décidé de se focaliser en 2023 sur l'amélioration de ses marges et de sa rentabilité", explique Largo.