Largo perd 1,8% pour ses débuts en Bourse

(Boursier.com) — L 'action de Largo, le spécialiste nantais du reconditionnement de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, a fait des premiers pas plutôt timides ce vendredi sur Euronext Growth (ex-Alternext). Le titre a terminé sur un recul de 1,87% à 13,10 euros, valorisant la société 45,2 millions d'euros, à l'issue de sa première séance de cotation.

Le dossier a pourtant suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, avec un taux de sursouscription de l'ordre de 3 fois l'offre de titres, ce qui avait permis de fixer le prix d'introduction à 13,35 euros, la borne haute de la fourchette indicative (9,87 à 13,35 euros).

L'opération a permis à la société de lever au moins 22,8 millions d'euros. Les fonds levés doivent lui permettre de consolider ses positions auprès des distributeurs et de déployer des leviers de croissance en vue de s'imposer comme un acteur français clé auprès des opérateurs télécoms.

Premiers bénéfices attendus en 2022

Fondé en 2016, Largo a reconditionné plus de 140.000 smartphones, et a réalisé un chiffre d'affaires de près 10,3 ME en 2020, pour une perte d'EBITDA de 1,7 ME. L'Ebitda est une mesure du bénéfice d'une société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Largo a pour objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2022, et vise en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME avec une marge d'EBITDA de 7%.