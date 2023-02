Largo : nomination de Nadia Lefèvre

(Boursier.com) — Largo , acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce la nomination de Nadia Lefèvre en qualité de Directrice de Production afin d'accompagner Largo dans le déploiement de son plan d'optimisation des performances industrielles pour améliorer sa rentabilité.

Nadia Lefèvre rejoint Largo en qualité de Directrice de Production après plus de 10 ans passés en tant que responsable de pilotage industriel et logistique

Au sein de Largo, Nadia Lefèvre est responsable du management des stocks, de l'ensemble des activités de reconditionnement (planification, organisation et suivi de la production, animation et pilotage des équipes) du service qualité et de l'activité logistique (réception, expédition des commandes). Positionnée à un poste stratégique, elle est chargée de la définition et de l'application du plan d'optimisation de l'outil industriel déployé pour améliorer la rentabilité de la Société.

Avant de rejoindre Largo, Nadia Lefèvre a évoluée pendant plus de 15 ans dans le secteur industriel où elle a occupé des postes à responsabilité en matière de pilotage industriel et logistique. Elle était dernièrement responsable supply chain et membre du comité de pilotage de l'usine Wirquin Plastiques. Riche de son parcours professionnel, Nadia Lefèvre apportera ses expertises en matière d'industrialisation et de chaîne logistique pour la réalisation des ambitions de Largo.