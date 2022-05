Largo : nomination

(Boursier.com) — Largo , acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce la nomination de Patrick Richard, ex-directeur commercial et marketing et membre du Directoire de Recommerce Group, en qualité d'administrateur indépendant afin d'accompagner le développement de Largo.

Le Conseil d'Administration de Largo se félicite d'accueillir Patrick Richard en tant qu'administrateur indépendant. Il participera à la bonne gouvernance de la société et aura un rôle consultatif sur les travaux du Conseil.

Patrick Richard, 51 ans, dispose d'une solide expérience de 25 années de management commercial dans la distribution de produits High-Tech et les services télécoms. Diplômé d'un Mastère spécialisé en Direction marketing et Stratégie à HEC, il occupa plusieurs postes de Direction Commerciale chez Orange France avant de rejoindre Recommerce Group pendant plus de six années en tant que Directeur commercial, marketing et communication et membre du Directoire. Il est actuellement Conseiller indépendant et accompagne différentes entreprises et startups dans la structuration de leur business model et dans leur croissance.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : "L'arrivée de Patrick Richard au Conseil d'Administration de Largo est un précieux renfort pour la société : Patrick cumule une expérience conséquente dans le marché du mobile et en particulier dans le reconditionné. Il va nous apporter une expertise unique sur le marché de la seconde vie, à la fois sur le développement commercial, sur la structuration industrielle et sur l'optimisation de la logistique. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir le compter à nos côtés pour les prochaines étapes de la vie de Largo."

Patrick Richard ajoute : "Largo est une entreprise à impact, implantée en France, à fort potentiel sur un marché en très grande croissance. Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'Administration pour accompagner la croissance de la société et apporter à l'équipe dirigeante mon expertise du secteur d'activité et du business model, ainsi que ma connaissance du marché et de l'écosystème."

Agenda financier :

-Assemblée Générale Annuelle : le mardi 28 juin 2022 à 10h00 dans les bureaux de HLP Audit

-Chiffre d'affaires semestriel 2022, le 21 juillet 2022 (pré-ouverture des marchés).